Miezerige start van de dag, later opklaringen

Vanochtend is het eerst nog miezerig, maar in de namiddag wordt het droog met wat opklaringen. Maxima rond een 12-tal graden bij een matige zuidwestelijke wind die geleidelijk naar het westen tot het noordwesten draait.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met naast wolkenvelden ook wat opklaringen. De minima dalen daardoor wat meer en zitten tegen de ochtend rond 6 à 7 graden.

Novemberweer

De eerste dagen van de week houdt hetzelfde vrij normale novemberweer aan. De temperaturen zitten overdag rond een 12-tal graden, in de nacht is dat telkens ongeveer de helft. Af en toe valt er wat lichte regen of een bui. Morgen krijgen we dan ook weer een mix van veel wolken, mogelijk een buitje en maxima rond 11 tot 12 graden bij een opnieuw naar zuidwest draaiende wind.

Dinsdag meer opklaringen

Dinsdag blijft het droog met wat meer opklaringen die ook wat breder kunnen uitvallen. De maxima zitten dan rond een graad of 11 bij een opnieuw zuidwestelijke wind die matig tot vrij krachtig gaat waaien.