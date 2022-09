Minder warm, opnieuw kans op onweer

We halen vandaag nog 21 graden aan zee, 23 graden in de provincie. Het is ook licht wisselvallig. Er zijn brede opklaringen maar vooral na de middag stijgt de kans op regen of onweer.

Vandaag wordt het licht wisselvallig met een mix van wolken en opklaringen en enkele buien waarbij minder warme lucht binnenloopt. We halen nog rond een 20-21 graden aan zee tot 23-24 graden landinwaarts als uiterste waarden, maar meestal is het rond 22 graden. De wind is zuidwest en waait matig.

Vanavond en vannacht trekt een nieuwe buienzone door onze omgeving waarbij er lokaal weer felle buien kunnen vallen, al dan niet met onweer. De nachtelijke minima zitten rond 15 graden.

Vanaf donderdag is het duidelijk minder warm en meer wisselvallig. Er vallen morgen verspreid over de dag regelmatig buien bij maxima rond of vooraan de 20 graden.

Ook vrijdag wordt een wisselvallige dag waarbij er regelmatig een bui kan vallen bij maxima dan opnieuw rond een 20-tal graden.

Zaterdag is het vooral in de ochtend dat er nog buien kunnen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk stabieler en verdwijnen de buien stilaan. De maxima zitten op zaterdag rond of vooraan de 20 graden.