Mist gaat traag over in zonneschijn

Zaterdag start met nevel, mist en lage wolken die traag verdwijnen. Het weekend wordt minder warm met temperaturen rond de 12 graden, of zelfs iets meer. Het blijft vrij zonnig en droog en de noordoostelijke wind waait maar zwak tot matig.

In de nachten wordt het wel kouder met minima die telkens maar net boven het vriespunt zitten. Aan de grond is er kans op wat lichte vorst. Ook komende nacht is dat het geval.

Morgen is het direct vrij zonnig, overdag vormen zich landinwaarts wat stapelwolken. De maxima liggen rond de 12 graden. Maandag wordt een herhaling van zondag, maar de wind draait wat meer naar het noordoosten tot oosten. Het kan ook een graadje warmer worden.

Dinsdag kan er nog een graad bij en halen we zelfs 14 tot 15 graden. Het blijft vrij zonnig en erg rustig.