Vandaag komt er zachtere lucht binnen met veel bewolking. Tegen het einde van de middag volgt lichte regen, maar stijgt de temperatuur wel wat. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met wat lichte regen en minima die verder oplopen tot 6-7 graden.

Morgen is het meestal grijs met kans op wat gedruppel. De maxima draaien dan rond een graad of 8-9 bij een matige wind. Maandag wordt het bewolkt, maar voornamelijk droog. Maxima van een graad of tien bij een matige westelijke wind.