Mix van wolken en opklaringen bij 18 graden

Vandaag is het licht wisselvallig met opnieuw een mix van wolken en opklaringen en vooral in de ochtend kans op een lokale bui. Het is ietsje koeler dan gisteren met maxima tot 18 graden, bij een matige westelijke tot noordwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het droog en helder. Er kan zich wat nevel of mist vormen. Minima tegen de ochtend rond een frisse 6 tot 8 graden.

Morgen start dus erg koel, maar overdag lopen de maxima op naar 18 tot 20 graden met een naar het zuidwesten draaiende wind. Er is eerst veel zon, later komen er geleidelijk aan meer wolken die tegen de avond voor wat regen of een bui zorgen.

Zaterdag vallen er nog een aantal buien. Sommige daarvan kunnen best pittig zijn, zeker in de namiddag. We halen maxima rond 18 graden. Zondag verloopt overwegend droog en wisselend bewolkt met maxima tussen 18 en 20 graden.