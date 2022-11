Mix van wolken en opklaringen, bij maxima tot 10 graden

Vandaag is het droog met een mix van wolken en opklaringen en maxima tot 10 graden. Er staat een matige zuidwestelijke wind.

In de avond trekt er een regenzone door de provincie. Die kan het grootste deel van de nacht aanhouden, bij minima rond 8 graden. De wind neemt in kracht toe en kan aan zee tot 50 km per uur uithalen.

Morgen zou een betere dag worden met meer droge perioden en wat minder wind. Er zijn zeker in de namiddag mooie zonnige perioden. We halen dan zo’n 11 graden.

Zaterdag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het wordt een graad of 9.

Zondag is het zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van regen bij zo’n 8 graden.



