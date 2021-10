Eerst is het daarbij lokaal mogelijk nog wat grijs, later breekt de zon weer door en wordt het een hele mooie najaarsdag.

Vanavond en vannacht is het rustig en helder met minima rond 3 à 4 graden. Mogelijk met wat lichte grondvorst Eerst is het helder, later komt er wat nevel of mist.

Ook in het weekend is het rustig en droog met brede opklaringen en flinke zonnige perioden.