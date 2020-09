Mooi maar minder warm

De temperaturen gaan vandaag nog vlot over de 20 graden. 21 aan zee, zo'n 23 in de provincie. De zon krijgt nog altijd flink wat ruimte.

Vanavond en vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. De wind waait matig uit het noordoosten.

Morgen zwakt de wind weer wat af. Door een hogedrukgebied boven de Noordzee is het hier rustiger, zonnig én het wordt ook weer een graadje warmer.

In het weekend vrij mooi: zaterdag eerst nog zonnig met wolken, maar in de avond een kleine kans op een buitje. Het blijft met 25 graden aangenaam zacht weer. Ook zondag is een buitje plaatselijk zeker niet uitgesloten.