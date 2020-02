Mooie opklaringen bij 12 graden

Vandaag is het een betere dag met eerst brede opklaringen met flink wat zon Later neemt de bewolking geleidelijk aan toe, net als de zuidwestelijke wind. Het is zacht met maxima tot 12 graden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met zachte minima rond 8 graden. Er kan later in de nacht wat lichte regen of motregen vallen.

Zowel morgen als zondag waait de zuidwestelijke wind stevig door, maar tot storm komt het zeker niet. Er zijn we uitschieters van 60 tot 70 km per uur mogelijk. We halen op beide dagen zo’n 12 graden. Zaterdag kan er overdag al eens wat lichte regen vallen, zondag zit de regen geconcentreerd in de ochtend.

Maandag krijgen we eerst een korte droge periode, later komt er opnieuw regen van. Maxima nog steeds rond een zachte 12 graden.