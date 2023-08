Mooie zomerdag: tot 25 graden

Het is vrij zonnig met een aantal verspreide sluierwolken waar de zon soms al eens wat meer moeite mee heeft.

Vanavond en vannacht is het licht tot wisselend bewolkt. Er is een kleine kans dat er toch hier of daar een regen- of onweersbui valt bij erg zachte minima van om en bij de 15 graden.

Morgen en de rest van de week zijn vrij aangename dagen met telkens maxima tussen 22 en 25 graden. Er is kans op een enkele bui bij een mix van wolken en opklaringen. Morgen is die buienkans er niet en ook woensdag wordt een droge dag.

Morgen zit de wind tijdelijk in het westen en koelt het 1 à 2 graden af, maar tegen woensdag draait die naar noordoost tot oost en wordt er veel warmere lucht aangevoerd.

Naarmate de tweede helft van de week vordert, wordt het wel steeds warmer met tegen vrijdag maxima die richting 28 graden kunnen gaan.

KUST:

Vandaag wordt het met een zuidelijke wind een aantal graden warmer. We kunnen vanmiddag wel tot 24 graden halen bij veel zon en wat wolkenvelden. Dat zijn vooral hoge wolkensluiers waar de zon meestal vlot door geraakt, al kan het van tijd tot tijd wat moeilijker gaan.

Vanavond en vannacht is het licht tot wisselend bewolkt met een kleine kans op een bui. Minima rond 15 graden.

Morgen zorgt een westelijke wind voor aanvoer van iets minder warme lucht, maar het wordt toch nog wel 22 graden bij opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden.