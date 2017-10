Na buien komt zonneschijn

Vandaag is het in het westen zo goed als droog en zelfs vrij zonnig met brede opklaringen.

In het noorden en oosten vallen er nog enkele buien, maar in de namiddag verdwijnen ook die geleidelijk aan. De temperaturen zitten rond een 15-tal graden bij een matige, eerst nog vrij krachtige, maar afnemende noordwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het licht tot wisselend bewolkt, later helder. De nachtelijke minima zitten tegen de ochtend rond 8 à 9 graden landelijk en rond 10 graden aan de kust.

Morgen is het eerst nog droog, maar de bewolking neemt snel toe, gevolgd door wat regen in de loop van de dag. Echt heel veel is het niet, maar het is in de namiddag regenachtig met maxima die oplopen naar een 15-tal graden en een vlagerige noordwestelijke tot westelijke wind.

Zondag is het wisselend bewolkt met zowel brede opklaringen als bewolkte perioden. De maxima blijven rond 15 graden hangen en er kan al eens een bui vallen, maar veel zullen het er niet zijn.