Na de middag opklaringen

Er staat wel een stevige westenwind, tot 6 à 7 Bft aan zee en tot 5 Bft boven land.

Vanavond en vannacht neemt de wind maar geleidelijk af, bij minima rond 15 graden. Op een hele enkele bui na, blijft het droog.

Ook morgen valt er slechts een enkele lokale bui en houden we het op de meeste plekken droog. We halen dan een 20 tot 21 graden bij een nog steeds stevige, maar verder afnemende westelijke wind.

Zaterdag is het opnieuw wisselend bewolkt, maar overwegend of helemaal droog. We halen alweer maar maxima vooraan de 20 graden. De noordwestenwind is geluwd.

Ook zondag is een rustige dag met een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Ook dan is het zo goed als of volledig droog bij maxima opnieuw rond 21-22 graden.