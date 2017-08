Na de middag opklaringen

In de ochtend en rond de middag mogen we lokaal nog wel eens een bui verwachten.

Later is het overwegend droog en worden de opklaringen breder. Maxima rond 21-22°C en eerst nog veel wind. Later neemt die snel af en draait hij naar het noordwesten.

Vanavond valt de wind verder weg en vannacht waait die nog zwakjes uit het noordwesten. Het is dan droog, en licht tot wisselend bewolkt. Minima rond 14 graden.

Morgen kan er eventueel tijdelijk nog een buitje vallen, maar meestal is het droog en wisselend tot zwaar bewolkt met later op de dag geleidelijk aan meer en bredere opklaringen. De maxima zitten rond 21-22 graden en er staat nog maar een zwakke tot matige noordwestelijke wind.

Zondag lijkt het weer sterk op dat van zaterdag. Het is wisselend bewolkt, al komt de zon er gaandeweg wel meer aan te pas. De maxima kunnen een tikkeltje hoger komen en het blijft droog bij een zwakke noordwestelijke, later westelijke wind.

Maandag is de wind west tot zuidwest geworden en blijft zwak tot matig waaien. Hij voert dan weer wat zachtere lucht aan met maxima van 23 tot 24 graden? Het blijft die dag droog.