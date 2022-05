Na storing opnieuw brede opklaringen

Vandaag trekt er eerst een zwakke storing door met wat regen of een buitje. Nadien verschijnen er opnieuw opklaringen en die kunnen in de namiddag echt wel behoorlijk breed worden.

Vanochtend trekt er eerst een zwakke storing over de provincie met wat lichte regen of enkele buien. In de middag komen er met een noordelijke wind weer brede opklaringen binnen. Dan halen we een 16 tot 17 graden.

Vanavond en vannacht is het helder en er kan wat nevel opduiken. De minima dalen tegen de ochtend naar een koele 4 graden en het wordt zo goed als windstil.

Morgen wordt dan een licht bewolkte tot zonnige dag met brede opklaringen. Het wordt landinwaarts dan rond een 17-tal graden, lokaal 18.

Maandag is het vrij zonnig tot zonnig met geleidelijk aan wat hogere temperaturen. Die kunnen dan landinwaarts al snel over de grens van de 20 graden gaan met maxima telkens ergens vooraan in die 20 graden.

De dagen erna lopen de temperaturen geleidelijk verder wat op. Tegen woensdag kunnen we naar een 23 tot 25 graden landinwaarts gaan, aan de kust telkens wat minder. Het is daarbij vrij zonnig tot zonnig.