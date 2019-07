Na wolken meer zon en warmer

Tegen de middag en in de namiddag wordt het wisselend tot licht bewolkt. Het wordt ook weer warmer met maxima die oplopen naar 21-22 graden. De wind is zwak en waait uit het noordwesten, later westen.

Vanavond klaar het verder op en de nacht verloopt dan ook licht bewolkt tot helder.

Morgen is er veel zon, met enkele wolken. De maxima halen dan alweer gemakkelijk 23-24 graden bij een naar west, later zuidwest draaiende wind.

Overigens maken we vandaag een gedeeltelijke maansverduistering mee. Meer info vind je op de pagina van onze weerman.

Bekijk ook:

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.