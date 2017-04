Nachtvorst slecht nieuws voor zomerplantjes

Nachtvorst strooit deze week roet in het eten voor wie al geduldig bezig is met het planten van zomerplantjes. De warme temperaturen van twee weken geleden zien we niet snel terug. En dat kan belangrijk zijn voor fruittelers, landbouwers en niet-winterharde planten.

Een goede week terug konden we de zomer al bijna proeven. We keuvelden met een aperitiefje op een terras, haalden met plezier onze zonnebril nog eens boven en waren oprecht gelukkig als we de ijskar hoorden aankomen. Nu lijkt ze plots al heel wat verder weg. Dinsdag- en woensdagochtend is de zelfs kans groot dat het licht vriest.

Vandaag kregen we een betrokken start en het lijkt er niet snel op te verbeteren. Maxima liggen niet hoger dan 11 graden. Vannacht koelt het snel af naar een 4 graden landinwaarts, aan zee zakt de temperatuur tot 6 graden. In het tweede van de nacht gaat het regenen, wat hagel en een donderklap zijn niet uitgesloten.

Morgenvoormiddag eerst nog zwaarbewolkt met van tijd felle buiten, maar na de middag klaart het op en zeker aan zee komt de zon piepen. Het blijft wel koel met maxima rond 10 graden.

In de nacht van dinsdag op woensdag is er kans op nachtvorst aan de grond. Woensdag is een rustige dag maar het blijft met 11 graden en een noordoostelijke wind vrij fris. Ook donderdag blijft het droog, en stijgt het kwik één graadje.