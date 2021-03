Natte dag, tot 7 graden

Vandaag zijn er geregeld perioden met regen of buien mogelijk bij een geleidelijk aan meer noordoostelijke wind. Die voert wat koelere lucht aan bij maxima rond 7 graden.

Vanavond koelt het snel af. ’s Nachts dalen de minima naar 2 graden waarbij het aan de grond zelfs een graadje kan vriezen.

Morgen belooft dan weer een droge dag te worden. Er komt meer ruimte voor de zon, maar het blijft wel koel met maxima tot 8 graden. De wind draait van het noordoosten naar het oosten.

In de nacht van vrijdag naar zaterdag gaat het overal vriezen. Overdag krijgen we brede opklaringen, maar het blijft nog altijd koel met maxima rond 7-8 graden. Tegen het einde van de dag neemt de bewolking toe en kan er een buitje vallen. Zondag zijn er weer meer wolken, er is ook nog altijd kans op een bui. De maxima zitten dan op 8 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Pas begin volgende week stijgt het kwik weer naar 10 graden.

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.