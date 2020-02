Natte of smeltende sneeuw mogelijk

Vandaag start nat met regen, die tijdelijk kan overgaan in wat natte of smeltende sneeuw.

Die sneeuw kan zelfs tijdelijk wat blijven liggen, maar gaat uiteindelijk later weer over in regen, bij 2 tot 4 graden. Vanavond lopen de temperaturen met een stevige westelijke wind tijdelijk op naar 6 tot 8 graden. Vannacht draait de wind terug naar het zuiden en tegen de ochtend koelt het landinwaarts af naar 2 tot 4 graden met kans op vorst aan de grond en lokaal dus enkele gladde plekken.

Morgen en weekend

Morgen en in het weekend voeren regen, wind en zachte temperaturen weer de hoofdtoon. Vrijdag kunnen de droge perioden eerst nog overheersen, maar later volgt er veel en intense regen. De temperaturen lopen op tot 10 graden. In het weekend is het meestal nat en opnieuw zeer winderig met felle rukwinden van 80 tot 90 km per uur.