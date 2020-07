Natte start van de zomervakantie

De maxima blijven landinwaarts rond de 20 graden zitten terwijl de zuidwestelijke wind eerst zwak tot matig, later matig waait en draait naar west.

Vanavond is het droog en ook vannacht houden we het droog bij minima rond een graad of 13. Er is wat nevel mogelijk.

Morgen is nog een bui mogelijk. De wind draait dan naar noordwest. In de temperaturen komt niet veel verandering. We zitten telkens rond een graad of 20.

Vrijdag is het meest droog. De maxima zitten telkens vooraan de 20 graden bij een mix van wolken en opklaringen. Het gaat vooral ook minder hard waaien tegen dan. Later neemt de bewolking weer toe.

In het weekeind is het aanhoudend aan de koele kant met maxima van hoogstens 20 graden. Vooral op zaterdag is het bewolkt met kans op wat lichte regen of motregen. Op zondag zijn er enkele opklaringen.

KUST

We starten vandaag de dag met regen. Die trekt geleidelijk weg en daarbij gaan dan de droge perioden overheersen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met opklaringen.

Maxima van rond een 18-19 graden bij een eerst matige, later opnieuw vrij krachtige wind. Die draait van zuidwest naar west. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar droog. Minima rond 13 graden.

Morgen krijgen we een mix van wolken, opklaringen en een enkele bui. Het wordt dan een 19-tal graden bij een matige en naar noordwest gedraaide wind.

