Nauwelijks zon, kans op regen

De zon is vandaag een schaars goed vandaag.

Het is en blijft zwaar bewolkt tot betrokken met kans op een lokaal buitje of eens wat regen. Het waait ook stevig uit west tot zuidwest terwijl we maxima noteren van rond een 21-tal graden.

Vanavond en vannacht zorgt de bewolking er wel voor dat het maar erg langzaam afkoelt. We krijgen minima rond 14 tot 15 graden bij een afnemende zuidwestelijke wind. Er kan ook dan al eens een lokale bui vallen.

Morgen verandert er weinig. Het blijft redelijk goed doorwaaien bij maxima rond dezelfde waarden als vandaag. De kans op een bui of wat regen wordt wel iets groter.