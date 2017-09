Nazomer met af en toe een wolkje

We krijgen een aardige nazomerse dag met veel zon en temperaturen die oplopen naar een 21 tot lokaal zelfs 22 graden. De wind waait zwak uit het zuiden en er kunnen soms wel eens wat wolken passeren bij een zwakke zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking op nadering van een zwakke storing met tegen de ochtend mogelijk een spatje regen. Minima rond een 8 à 9 graden en tijdelijk is wat nevel of mist niet onmogelijk.

Aan de kust is het vandaag nazomers met veel zon en slechts af en toe wat wolken. We halen gemakkelijk maxima van een graad of 20 tot 21 bij een zwakke zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht raakt het geleidelijk wat meer bewolkt, maar het blijft droog. Minima rond ongeveer 10 graden tegen de ochtend. Morgen wordt een wisselend bewolkte dag met een kleine kans op een lokale drup regen. Het wordt wel nog erg zacht met maxima van een graad of 20.

Morgen is het wisselend bewolkt met kans op een drupje regen, maar veel zal het niet zijn en meestal blijft het gewoon droog. We houden het wel zacht met maxima die gemakkelijk naar 19 tot 20 graden oplopen.

Dinsdag zijn er ook weer veel wolken, maar tegelijk ook zonnige perioden. De temperaturen blijven het vrij goed doen en lopen weer naar een graad of 20 op.

Woensdag is er weer meer ruimte voor de zon en blijft het overal droog. Het blijft vrij zacht met ook dan weer aangename maxima rond een 20-tal graden.