Nazomer! Temperaturen stijgen tot zo'n 24 graden

Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam warm en lijkt het wel een zomeravond. Tegen de ochtend dalen de temperaturen tot zo’n 14 graden en komt er nevel opzetten.

Morgen blijft de wind uit het zuiden waaien, maar geleidelijk aan komen er meer wolkenvelden en stijgt de kans op regen- of een onweersbui. Maandag is het warme weer voorbij. We halen dan nog zo’n 19 graden met af en toe regen. Dinsdag en woensdag wordt het opnieuw droger, maar de wind neemt dan toe. De temperatuur blijft rond de 19 graden schommelen.