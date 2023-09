Vandaag krijgen we nazomers weer, al trekken er wel veel wolken voorbij. Vooral in de ochtend overheersen die en aan zee is zelfs een drupje regen niet uitgesloten. In de namiddag laat de zon zich meer zien, bij maxima van 20 graden en een matige zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht is het rustig met minima rond een 12-tal graden. Morgen is het zonniger en lopen de maxima op naar 21 tot 22 graden bij een matige zuidelijke wind. Ook dan passeren er wel van tijd tot tijd enkele wolkenpartijen. Ook woensdag is het nog zonnig en zacht. In de tweede helft van de week komt er meer bewolking en stijgt de kans op een bui. Tegen het weekend zijn die buien alweer verdwenen en kregen we opnieuw veel zon en warme temperaturen.