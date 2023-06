Niet warmer dan 23 graden

Aan zee halen we nog zo'n 22 graden. Er is nog steeds volop zon, maar wel meer wind. Die kan in de late middag zelfs vrij krachtig worden, zeker aan de Oostkust, met uitschieters daar tot rond 50 km per uur.

Vanavond en vannacht verdwijnt de wind weer bij erg zachte minima rond 16 graden. Het is helder tot hoogstens licht bewolkt, ook aan zee.

Morgen zal het meer bewolkt geraken. Het blijft droog bij maxima die net als vandaag weer tussen 22 en 24 graden uitkomen. Vanaf woensdag neemt de kans op een buitje of wat regen toe. Het wordt op woensdag met een zuidelijke wind wel opnieuw zomers warm, tot rond 25 graden.