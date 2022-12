Nog niet duidelijk of er deze week sneeuw valt in West-Vlaanderen

Vanmiddag is het droog, maar wel grijs en bewolkt. We bereiken vanmiddag maxima van zo’n 5 tot 7 graden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met aan zee kans op een bui, elders is het droog met minima rond 3-4 graden tegen het eind van de nacht.

Morgen zit de wind in het noorden tot het noordwesten en voert koele zeelucht aan, maar die is iets zachter met maxima rond 6-7 graden. Een bui blijft mogelijk.

Ook woensdag zitten we met een noord tot noordwestelijke wind die koele zeelucht aanvoert met kans op een bui en maxima opnieuw rond een graad of 6.

Donderdag en vrijdag wordt de aangevoerde lucht weer kouder en zouden er enkele winterse buien kunnen vallen. Of er eventueel ook sneeuw bij is die blijft liggen, is nog te vroeg om al met zekerheid te zeggen.