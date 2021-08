Nog wisselvallig, maar beterschap in zicht

Een storing zorgt opnieuw voor veel wolken en perioden met wat regen of enkele buien. Vooral vanochtend.

Vanmiddag wordt het droger met brede opklaringen. De maxima zitten rond of vooraan de 20 graden en er staat weer veel wind uit het zuidwesten. Die neemt in de loop van de dag wel af.

Vanavond is het droog. In de nacht neemt de bewolking wel weer toe en tegen de ochtend is weer een bui mogelijk. Minima rond een 14-tal graden.

Morgen wordt het droger, warmer en zonniger. Een enkele bui is 's ochtends niet uitgesloten. In de namiddag wordt het droog en zonnig bij maxima tot 23 graden. 21 aan zee.