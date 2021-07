Noodnummer 1722 geactiveerd

In de loop van zondagvoormiddag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met reeds een kans op buien. In de loop van de namiddag worden de buien intenser, met veel neerslag op korte tijd en kans op hagel. Er kan ook een onweer losbarsten. De maxima bedragen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 21 of 22 graden in het centrum. Binnenlandse Zaken heeft daarom het nummer 1722 opnieuw geactiveerd.

Noodnummer voor niet levensbedreigende toestanden

Het nummer 1722 is er voor wie hulp nodig heeft van de brandweer, bijvoorbeeld voor storm- of waterschade, zonder dat er sprake is van levensbedreigende toestanden. Wie dringend een ambulance of de brandweer nodig heeft omdat iemands leven mogelijk in gevaar is, kan nog altijd naar de gewone noodcentrale 112 bellen. Het extra telefoonnummer moet overbelasting van die noodcentrale tegengaan. 1722 bereiken kan ook online, via www.1722.be. De FOD Binnenlandse Zaken geeft daar ook de voorkeur aan: een digitale aanvraag om hulp via het e-loket komt namelijk rechtstreeks bij de brandweer terecht, wie 1722 telefonisch contacteert komt nog altijd terecht bij de operatoren die ook de 112-oproepen behandelen.