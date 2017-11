'Omgekeerde regenboog' in Zedelgem

Vanmorgen was in Zedelgem een 'omgekeerde regenboog' te zien. Annelies De Cooman bezorgde ons deze foto.

Het weerfenomeen wordt een 'circumzenitale boog' genoemd en ontstaat door breking van het zonlicht in ijskristallen. Die boog krijg je te zien als er regen op komst is. Het is optisch effect aan de hemel.

De bolle kant is rood en naar de zon gericht, de binnenkant is violet.