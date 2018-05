Onstabiel warm weer, code oranje in heel het land

Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag ontstaan er stapelwolken en in de namiddag of vooravond is er kans op zware buien met lokale wateroverlast. Er is veel regen mogelijk, hagel, onweer en rukwinden. Ook vanavond en vannacht zijn er veel wolken en kan er in de loop van de nacht een forse regen- of onweersbui opduiken.

Code oranje

"Vanaf deze middag tot begin deze nacht verwachten we opnieuw soms hevige onweersbuien. Plaatselijk kan er veel neerslag en ook hagel vallen. Mogelijk zijn er ook felle rukwinden, meestal aan de voorzijde van de buien", klinkt het in een persbericht.

"Er is verspreid kans op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen kunnen vrij grote schade veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. Wees dus op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer", luidt de definitie van code oranje.

Morgen minder warm

Vanaf morgen wordt het minder warm, zowat 25 graden, en neemt de kans op buien af, al zijn er zeker nog enkele mogelijk.