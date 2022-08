Onstabiele woensdag, met lokaal felle buien en onweer

Vandaag komt er een regenzone dichterbij en kan het vooral in de ochtend wat regenen of zijn er felle buien mogelijk.

Die buien kunnen met (zwaar) onweer gepaard gaan en kunnen veel neerslag brengen, lokaal zelfs met wateroverlast. De hoeveelheden verschillen enorm van plaats tot plaats. In de middag is het droog, maar wel zwaar bewolkt. Het is minder warm, maar we halen toch nog tot 23 graden.

Vanavond en vannacht is het meestal droog al is een enkele bui niet uitgesloten. Wel weer zachte minima van rond 17-18 graden.

Morgen is er dan nog een enkele bui, maar de droge perioden overheersen opnieuw. We halen dan nog een graad of 23.