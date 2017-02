Onstuimig weer op komst

Er zijn ook tijdelijk droge perioden en er is veel wind uit het zuidwesten met uitschieters tot 60 km per uur. Het is wel erg zacht met maxima rond 11 tot 12 graden.

Vanavond en vannacht verandert daarin weinig. Het blijft zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond zo’n 8 en perioden met regen, zeker tegen de ochtend. De wind blijft ook stevig waaien en de rukwinden lopen tegen de ochtend op naar 80 tot 90 km per uur.

Morgen is het eerst flink ontstuimig met de doortocht van een actieve storing met tijdelijk veel regen en nog meer wind. Het kan eerst nog 11 graden zijn. In de namiddag komt koelere lucht binnen en dalen de temperaturen naar een 8-tal graden.