Onstuimige dag, wel 11 graden

Vandaag krijgen we erg onstuimig weer. Een storing trekt door de provincie met veel wind en soms felle buien. De wind kan tot 80 km per uur halen, bij zo’n 11 graden.

Ook vannacht zijn er nog een aantal verspreide buien mogelijk. En die kunnen fel zijn. Minima rond 6-7 graden bij een geleidelijk afnemende wind.

Morgen, met kerst, is het tijdelijk rustiger met zelfs een aantal opklaringen en maxima rond een graad of 8.

Donderdag ligt al een volgende storing voor ons klaar, opnieuw met perioden van regen en wind. Het wordt dan ongeveer 9 graden.

Vrijdag is misschien nog een drupje regen of een bui mogelijk, maar het weekend brengt ons kalm weer met nog maar een zwakke wind en droge dagen. Er is wel vrij veel bewolking.