Onweer op komst, KMI kondigt code oranje af

Vandaag lopen de temperaturen op tot 25 graden, aan zee is het iets koeler. Er vallen geregeld regen- en onweersbuien en die kunnen lokaal fel zijn en voor overlast zorgen.

Code oranje

Het KMI kondigt code oranje af voor onweersbuien en regen. Behalve voor de kust, waar het KMI code geel hanteert, geldt voor het hele land code oranje, vanaf 10 uur tot rond 23 uur, nadien gevolgd door code geel gedurende flinke delen vrijdag.

#Codeoranje voor het hele land, behalve voor de kust, daar geldt #CodeGeel. Gebruik het nummer 1722 voor niet dringende hulp pic.twitter.com/QxZiEpUtFT — Crisis WVL (@CrisisWVL) June 7, 2018

Komende dagen

Vanavond vallen er nog enkele verspreide buien, in de nacht doven die uit. Minima tegen de ochtend rond 15 graden.

Morgen is het nog steeds warm, maar minder onweerachtig, al is een bui zeker nog mogelijk. Het blijft warm met maxima tot 23 graden.

Ook in het weekend blijft het warm met maxima die makkelijk een flink stuk in de 20 graden oplopen, maar er is wel telkens aanhoudend kans op felle lokale regen- en onweersbuien.