Onweer trekt over de provincie

Vanavond is een onweer over de provincie getrokken. Dat ging gepaard met lokaal hevige regen, maar voorlopig is nog nergens zware schade gemeld.

In Koksijde was de Kustweg een tijdlang afgesloten omwille van wateroverlast. Enkel de tram kon voorbijrijden in zijn eigen bedding. De twee baanvakken richting De Panne werden door de politie afgezet tot de brandweer ter plaatse kwam om enkele riooldeksels te lichten zodat het water kon weglopen.

In de omgeving van Ieper en in Ieper centrum was er ook wat wateroverlast tijdens hetzelfde onweer.

In Diksmuide en Koksijde waren er ook enkele blikseminslagen, maar zonder veel erg.