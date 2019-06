In de loop van de namiddag worden vanaf het westen opnieuw buien met onweer of periodes van regen verwacht. Lokaal kan er flink wat neerslag vallen, mogelijk met hagel. Het is nog vrij warm met maxima van 22 graden aan de kust tot 27 graden in de Kempen. Tijdens de onweersbuien is er gevaar voor fikse windstoten, zo waarschuwt het KMI.