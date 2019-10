Vandaag krijgen we brede opklaringen met flink wat zon. Het is zeer zacht met maxima tussen 18 en 20 graden. In de late middag zijn er meer wolken met kans op een lokaal buitje. De wind is zuidelijk en waait zwak tot matig.

Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt met aanvankelijk nog kans op een enkele bui. Later is het droog met minima rond 10 tot 12 graden. Morgen is het afwisselen tussen wolken en opklaringen bij maxima rond 18 graden. De naar zuidwest draaiende wind trekt dan wat in kracht aan. Die kan later zelfs vrij krachtig worden met uitschieters richting 40-50 km per uur.

