Opklaringen op komst

We krijgen vandaag eerst nog een verspreide bui in het noorden, later blijft het droog met vanmiddag geleidelijk steeds bredere opklaringen.

De maxima zitten rond een 7-tal graden bij een verder afnemende noordwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder en koelt het af naar een 1 à 2 graden met lichte grondvorst. De wind valt dan zo goed als helemaal weg.

Morgen is het eerst nog vrij zonnig, maar later neemt de bewolking snel toe en in de middag is het bewolkt tot betrokken met maxima rond ongeveer 9 graden en kans op wat licht regen of motregen.

Zondag is het zwaar bewolkt tot betrokken met vooral na de middag wat lichte regen of motregen.