Vandaag start grijs en nevelig en het is wachten tot de namiddag tot de zon overal erdoor geraakt. Het blijft droog, al is een enkele bui niet uitgesloten. We halen een 22-23 graden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en nevelig met tegen de ochtend minima rond een graad of 14-15.

Ook in het weekend blijft het warm met telkens maxima die makkelijk een flink stuk in de 20 graden oplopen. Zaterdag is er maar een kleine kans op een enkele bui, zondag is die kans vooral in de late middag iets groter.

Maandag wordt het koeler en gaat het ook hard regenen.