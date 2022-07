Opklaringen op komst, maar ook een bui mogelijk

We halen tot 25 graden landinwaarts, en tot 23 graden aan zee. In de late namiddag is er kans op een enkele regen- of onweersbui. De wind zit in een noordelijke tot noordoostelijke hoek. Vanavond valt er hier en daar een bui, mogelijk vergezeld van onweer.

In de nacht is het droog met minima die naar 13 graden dalen. In het weekend wordt het al snel warmer met morgen tot 27 graden. We krijgen dan veel zon met enkele sluierwolken.

Zondag wordt het nog warmer met maxima die weer een tropische 30 graden kunnen halen. De wind komt dan uit het zuiden en er is veel zon.

Maandag draait de wind naar het westen en komt er minder warme lucht binnen met kans op enkele verspreide buien.