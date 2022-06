Opnieuw vrij veel zon vandaag

Het weer van vandaag lijkt erg op dat van gisteren. We krijgen opnieuw vrij veel zon, maar vooral landinwaarts ook wel met wat stapelwolken. De maxima komen daarbij uit rond ongeveer 21 tot 22 graden, aan zee enkele graden minder bij een matige westelijke wind.

Vanavond en vannacht is het rustig, licht tot wisselend bewolkt en aan de koele kant. De minima dalen tegen de ochtend tot rond een 8 graden.

Ook begin van de nieuwe week is het vrij zonnig met maxima die ook dan weer richting een graad of 20 en wat meer koersen. Morgen zijn er daarbij tijdelijk al eens wat meer wolken.

Op dinsdag draait de wind naar het zuiden en begint een transport van erg zachte lucht. Dinsdag kunnen we al maxima noteren van rond 22-23 graden.

Woensdag kan dat al een lokale 25 zijn en zeker in de tweede helft van de week gaan we daar vlotjes over met maxima van 25 graden en meer.

Aan de kust wordt het vandaag opnieuw vrij zonnig tot zonnig met maxima rond of net niet rond 20 graden. Er staat een matige westelijke wind.

Vanavond en vannacht is het koeler met minima die tegen de ochtend dalen naar een 8-9 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon, afgewisseld met enkele wolken en maxima die er een graadje bij doen.