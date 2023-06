Overal 25 graden, en zelfs meer!

Vandaag halen we overal in West-Vlaanderen een zomerse 25 graden, dus ook aan zee, en landinwaarts kan de temperatuur zelfs stijgen tot 30 graden. De wind neemt in kracht af en draait naar het oosten.

Vanavond krijgen we een mooie zomeravond met nog heel lang hoge temperaturen. Pas na middernacht dalen die gevoelig, maar ook dan houden we nog minstens 18 graden over.

Zaterdag komt de tropische 30-graden grens in zicht. Een oostelijke wind voert dan veel warmere lucht aan, ook aan zee, want daar gaan we richting 28 graden. Er is veel zon en er staat maar tijdelijk een zwak zeebriesje.

Zondag blijft de wind in het oosten zitten. We halen opnieuw maxima van 30 graden landinwaarts en tot 27 graden aan zee. Daar draait de wind later wel naar het noordoosten terug. Het is erg zonnig, al komen er later op de dag wat wolken opzetten. Aan de Franse grens kan er mogelijk een enkele bui vallen.

Maandag en de dagen erna blijft het zomerse weer op post met telkens erg hoge temperaturen en veel zon.

BEKIJK OOK:

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens