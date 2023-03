Overwegend droog bij stevige wind

We krijgen een mix van wolken en opklaringen. Het blijft overwegend droog maar een bui blijft mogelijk. Het is 14 tot 16 graden. De wind waait wel krachtig.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken. Tijdelijk trekt in de nacht ook een regenzone voorbij met regen, ook weer met veel wind. Het is daarbij erg zacht met minima rond 8 graden tegen het eind van de nacht.

Morgen komt er minder zachte lucht binnen,meer dan 9 graden halen we niet meer. Het kan ook stevig gaan regenen, en de wind blijft fel waaien. In de nacht naar woensdag is een winterse bui en lokale gladheid niet uitgesloten.

Woensdag brede opklaringen en overdag zo goed als droog. Het is acht graden en de wind neemt af in kracht.

Woensdag zitten we in koude lucht met brede opklaringen. Het lijkt daarbij overdag droog of toch zo goed als droog te kunnen blijven. Misschien dat er in de vroege ochtend nog een winters getinte bui opduikt, maar daarna zouden die uit het weerbeeld verdwijnen. We krijgen dan flink brede opklaringen met wat zon. De temperaturen zijn wel fors gezakt en halen nog maar een 7-8 graden. De wind is echter veel minder fel geworden.

In de nacht naar donderdag neemt de bewolking toe, maar kan het voordien toch nog afkoelen tot een 2-3 graden.