Overwegend zonnig

Vandaag is het meteen vrij zonnig met in de loop van de dag vorming van wat kleine stapelwolken landinwaarts. De maxima zitten daarbij rond een 10 tot maximaal 12 graden bij een zwakke noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het helder, later vormt zich wat nevel en mist. De minima dalen opnieuw fors en zakken naar 1 tot 2 graden met overal lichte vorst aan de grond.

Maandag wordt een herhaling van vandaag, maar de wind wordt wat meer noordoost tot oost van richting. Het kan ook een graadje warmer worden.

Dinsdag kan er nog een graad bij en halen we zelfs 14 tot 15 graden. Het blijft vrij zonnig en erg rustig.

Woensdag is de temperatuursverwachting nog onzeker. Het wordt wel eerst vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toch toe met zelfs kans op een bui in de late middag.