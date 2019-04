Paaszondag baadt in de zon

Paaszondag wordt zonnig en warm. De maxima zullen schommelen tussen 19 graden aan zee en 24 graden in de andere delen van het land, zo meldt het KMI. Ook maandag en dinsdag blijft het meestal zonnig.

Het wordt een zonovergoten Pasen. Volgens het KMI zullen de maxima aan zee tussen 19 en 21 graden liggen. In de andere streken haalt het kwik tussen 22 en 24 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. In de namiddag zorgt een noordelijke tot noordoostelijke zeebries voor een afkoeling in de kuststreek.

Zondagavond en in het begin van de nacht blijft het helder. Later kunnen enkele hoge wolkensluiers opdoemen vanaf de Franse grens. De minima liggen tussen 7 en 11 graden.

Maandag blijft het vaak zonnig met soms hoge sluierwolken. We halen temperaturen van 23 tot 24 graden. Dinsdag blijft het eerst helder, met soms wat hoge wolkensluiers, maar in de loop van de namiddag worden er meer wolkenvelden verwacht. De maxima liggen rond 21 graden in het centrum.