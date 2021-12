Tijdelijk kan er ook een vlok natte of smeltende sneeuw vallen. Na de middag wordt het droger. De temperaturen halen maximum 7 graden, maar tijdens neerslag is dat fors minder. Het gaat later vandaag ook fors waaien uit het noordwesten. Aan zee halen rukwinden 70 tot 80 km. per uur.

Vanavond is het droog en ook de nacht verloopt droog met minima rond 3 à 4 graden.

Morgen is het veelal droog, maar er hangen veel wolken. Maxima rond een graad of 7. Tegen de avond en nacht gaat het weer regenen.