Regen bij maxima van 16 graden

Vandaag houdt de regen nog een flink eind aan, tot in de middag. Dan pas komen er droge perioden binnen vanaf de kust. Het is wat minder zacht bij maxima van 16 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind.

Ook vanavond en vannacht zijn er perioden met regen en/of felle buien. Er trekt dan een tweede actieve storing over onze regio. Zelfs een donderklap is daarbij mogelijk bij minimum een 12-tal graden.

Morgen is het vooral in de ochtend nog erg wisselvallig met wolken, opklaringen en wat buien of perioden van regen. Dat kan opnieuw intense neerslag zijn. Later wordt het droger met zon en wolken. Maxima van 15 graden bij een matige zuidwestelijke wind.

Ook donderdag en vrijdag zijn wisselvallige dagen met een mix van wolken, opklaringen en buien. Het wordt telkens rond 15 tot 16 graden.