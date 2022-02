Er komt een regenzone op onze provincie af. Het gaat na de middag zowat overal regenen, en er kunnen buien bij zijn. Ook de wind neemt weer toe in kracht, met rukwinden tot 80 kilometer per uur.

Vanavond en vannacht kan er een bui vallen, de minima zakken naar een vijf of zes graden.

Morgen zijn nog enkele buien mogelijk, vooral in het noorden van onze provincie. Elders zijn er minder of helemaal geen buien. Maxima rond acht of negen graden.

Vanaf zaterdag droog weer met tien graden. De wind kan alles wel wat frisser laten aanvoelen. De nachten worden koud, net boven het vriespunt.