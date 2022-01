Regen maakt plaats voor opklaringen

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond de 4 à 5 graden. Er zijn weinig of geen opklaringen bij een zwakke westelijke wind die naar zuidwest draait. Morgen is er wel nog een drupje regen mogelijk. Het is dan zwaar bewolkt tot betrokken met maxima die verder oplopen naar een 8 à 9 graden. De wind draait gaandeweg de dag naar een zuidelijke hoek.

Komende dagen

Dinsdag trekt nog een zwakke regenzone door onze omgeving. Wat lichte regen is dan mogelijk en halen daarbij opnieuw een 7 à 8 graden bij een matige zuidelijke wind. Woensdag en de dagen erna blijft het meestal droog, al blijven de wolken wel hangen. De temperaturen zitten rond normale waarden van 6 à 7 graden.