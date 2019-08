Regen is niet ver weg tijdens wisselvallig weekend

Zaterdag is het zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. In de namiddag wordt het in het westen en noordwesten opnieuw droger met soms enkele opklaringen. We halen 22 of 23 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten in het binnenland. Aan zee is de zuidwestenwind vrij krachtig tot soms krachtig. Rukwinden tot 50 kilometer per uur zijn mogelijk.

Actieve regenzone

Zaterdagavond wordt het opnieuw overal zwaarbewolkt met enkele buien. In de loop van de nacht trekt een actieve regenzone ons land binnen vanaf de Franse grens. Op het eind van de nacht of zondagochtend verwachten we in sommige streken vrij veel regen. De minima liggen tussen 14 en 18 graden.

Zondag vrij veel neerslag

Zondag sleept een golvende storing nog over onze streken. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen. In het zuidoosten kan het nog tot in de late namiddag regenen. Er zou vrij veel neerslag kunnen vallen. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden.