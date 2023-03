Regen op komst, bij 9 graden en een stevige zuidenwind

Vandaag start droog en licht bewolkt tot vrij zonnig, maar de bewolking neemt in de loop van de dag geleidelijk aan toe. Vanaf de middag kan er wat regen vallen bij maxima rond 9 graden en een stevige zuidenwind.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken bij minima rond 7 graden. Een spatje regen is mogelijk.

Vanaf morgen wordt het opnieuw veel zachter. De temperaturen gaan steil omhoog naar zo’n 15 graden. De stevige wind en buien moeten we erbij nemen.

Donderdag is het droger, al is ook dan wat regen of een bui niet uitgesloten. De maxima halen opnieuw 15 graden.

Vrijdag is een natte dag met veel regen die intens kan zijn. We halen dan nog een graad of 13 bij een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind.